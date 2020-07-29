Задержанные в Белоруссии россияне дают показания

https://static.news.ru/photo/76519d4a-d22d-11ea-bd70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанные под Минском россияне, которые, предположительно, являются наёмниками ЧВК Вагнера, дают показания. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

Дают показания, — цитирует его ТАСС.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Российское посольство в Минске получило официальное уведомление о задержании 33 граждан РФ. Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что все задержанные являются членами ЧВК Вагнера. Как передавал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин узнал среди задержанных бойцов батальона, которым он командовал в Донбассе.