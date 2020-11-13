За пост президента Киргизии намерены бороться более полусотни человек

https://static.news.ru/photo/074cd35c-267d-11eb-9208-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.kg

Центризбирком Киргизии сообщил, что за шесть часов до конца срока подачи документов количество кандидатов на пост президента страны превысило 50 человек.

Среди них много известных политиков. Участвовать в выборах планируют лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, его соратник по партии и экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов, бывшая судья Конституционной палаты страны и лидер оппозиционной партии «Реформа» Клара Сооронкулова, экс-спикер парламента страны Канат Исаев и другие, передаёт РИА Новости.

Исполняющий обязанности президента Киргизии премьер-министр Садыр Жапаров также подал в ЦИК документы для регистрации своей кандидатуры. Среди них — заявление о намерении баллотироваться на пост, сертификат о знании киргизского языка, справка об отсутствии двойного гражданства и другие.

Массовые акции протеста охватили Киргизию 5 октября. Протестующие были недовольны результатами выборов, по результатам которых в парламент прошли только проправительственные и центристские партии, а 11 политических объединений набрали меньше необходимых 7%. Демонстранты захватили ряд государственных зданий в Бишкеке.

15 октября действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл в отставку. Вместо него временно руководить страной должен был спикер парламента, но он отказался от этого. После этого полномочия главы государства принял на себя премьер-министр страны.

Как писал NEWS.ru, ранее Жапаров провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения между странами с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также борьбу с коронавирусной инфекцией.