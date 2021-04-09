Явка на конституционный референдум в Киргизии не дотянула до 25%

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24,63% избирателей проголосовали на референдуме по изменению Конституции Киргизии, рассказал заместитель председателя ЦИК страны Абдыжапар Бекматов.

Такая явка зафиксирована на 16:00 по местному времени (13:00 по Москве), передаёт «Интерфакс».

Явка избирателей по состоянию на 16:00 (13:00 мск) составила 24,63%, проголосовал 888 331 человек, — рассказал чиновник.

Общее количество избирателей в стране составляет 3,6 млн человек. Чтобы референдум состоялся, на него должны прийти не меньше 30% имеющих право голоса граждан. Новый вариант конституции будет принят, если вариант «за» на голосовании выберут не меньше 50% избирателей.

В изменениях в конституцию речь идёт об усилении полномочий президента, сокращении срока его правления страной с шести до пяти лет и разрешении одному и тому же человеку занимать высший пост в республике два раза подряд.

Как сообщал NEWS.ru, 4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, после которых недовольные результатами граждане вышли на митинги, протесты переросли в беспорядки. Они продолжались несколько дней. После этого власти отменили итоги голосования, 15 октября Жээнбеков ушёл с поста главы государства. Временно исполнять обязанности президента стал освобождённый из заключения во время беспорядков экс-депутат партии «Ата-Журт» Садыр Жапаров. Позже он победил на досрочных президентских выборах в стране, набрав 79% голосов.