Янукович призвал Зеленского заключить мирное соглашение

Бывший украинский президент Виктор Янукович обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой остановить кровопролитие и найти возможность для прекращения боевых действий на Украине, сообщает РИА Новости. Экс-президент призвал Зеленского принять решение самостоятельно, не оглядываясь на «советчиков».

Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнёры на Западе, — сказал Янукович.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее обратился к Зеленскому на фоне слухов о том, что тот покинул Украину. Кадыров предложил украинскому лидеру вернуться в Киев, передать власть «законному главе государства» Виктору Януковичу и «уповать» на судьбу.

Накануне в Брестской области Белоруссии завершился третий раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась около трёх часов.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались. Мединский отметил, что Россия поставила «вопрос ребром» об открытии гуманитарных коридоров, а украинские представители забрали все привезённые российской стороной документы.