Второй Иванишвили: политика Армении двинулась по грузинскому пути

Политическому ландшафту Армении предрекают изменения. Повод дал ряд высказываний предпринимателя и мецената Рубена Варданяна о готовности заняться развитием республики. Несмотря на то, что бизнесмен заявил об отсутствии принадлежности к какой-либо партии и об отказе бороться за высшие государственные должности, частота его публичных выступлений свидетельствует об амбициях. В экспертной среде полагают, что появление фигуры Варданяна стало доказательством движения армянской политики по «грузинской» траектории.

Выступления Варданяна в СМИ участились после того, как его — на фоне одного из выступлений — заподозрили в готовности заняться большой политикой, опираясь на силы, «которые формируются не вокруг личностей, а вокруг идей».

Для меня существовала «красная линия», связанная с Арцахом (армянское название непризнанного образования на территории Карабаха. — NEWS.ru), — пояснил предприниматель. — Когда мы потеряли Арцах — почти потеряли (пока не потеряли, но близки к этому), у меня был выбор. Во-первых, сказать себе: Рубен Варданян, ты занимаешься благотворительностью, продолжай своё дело, можешь спокойно жить со своей семьёй в Москве или в Лондоне. Можешь продолжать заниматься своими делами, оставаясь предпринимателем армянского происхождения, но закрыть для себя страницу Армении.

Второй вариант — это принимать активное участие «в обсуждении самых важных политических и общественных вопросов» в Армении. Сейчас бизнесмен, по собственному признанию, придерживается именно этого сценария, однако уверяет, что не претендует на пост премьера или президента республики и не входит ни в одну существующую фракцию. Более того, он не пытается играть на противопоставлении своей фигуры действующим властям во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, отмечая, что готов к умеренному сотрудничеству.

Однако, по ряду предположений, политической платформой Варданяна вполне могли бы стать запущенные им общественные и благотворительные инициативы. Проблему для его предполагаемых амбиций, вероятно, могут создавать российское гражданство и связанные с РФ деловые интересы. Журналисты уже интересовались, не послали ли Варданяна в Армению специально российские власти, на что сам предприниматель заявил, что слышал множество версий, и людям легче всего искать чёрную кошку в тёмной комнате.

Иванишвили по-армянски

Рубен ВарданянАлександр Рюмин/ТАСС Рубен ВарданянАлександр Рюмин/ТАСС

В разговоре с NEWS.ru эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе Рафаэль Оганесян выразил твёрдую уверенность в том, что Армения «до некоторой степени следует за политическим прогрессом (или регрессом) Грузии».

Прежде всего важно, чтобы мы не слишком вчитывались в заявление Варданяна. Он действительно упомянул инициативу выхода на политическую сцену, но не привёл никаких подробностей, хотя упомянул, что не заинтересован в президентстве или премьерстве. Тем не менее, я не могу не сравнить его действия с появлением [Бидзины] Иванишвили на политической сцене Грузии. Рафаэль Оганесян эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе эксперт Невадского университета в Лас-Вегасе

По словам аналитика, несмотря на то что существуют определённые различия и специфика, обе элиты вышли на политическую сцену своих стран после больших политических потрясений.

Если говорить о случае Грузии, то кавказская страна потерпела неудачу во время российско-грузинского конфликта в 2008 году — конфликта, который, как выяснили ЕС и другие международные организации, был инициирован Грузией, — отметил Оганесян.

Как отметил эксперт, второй президентский срок Михаила Саакашвили был полон злоупотреблений властью, случаями некомпетентного управленчества, а также неспособностью удовлетворить и расширить потребности социального обеспечения. Таким образом, возникло общее недовольство Саакашвили и его партией «Единое национальное движение». Иванишвили увидел в этом возможность и воспользовался ею, создав партию «Грузинская мечта», напомнил собеседник NEWS.ru.

Можно ли сказать, что подобные обстоятельства возникли и в Армении?

Риск авторитарного поворота

Политическая атмосфера для прихода Варданяна присутствует, убеждён Оганесян. Он напоминает, что недавно партия Пашиняна «Гражданский договор» потерпела поражение на местных выборах в ряде важных городов Армении.

Это в сочетании с растущей нетерпеливостью армянского народа к способности Пашиняна управлять послевоенной ситуацией (возвращение военнопленных, уход азербайджанских войск с границ Армении и т. п.), естественно, привело к тому, что некоторые армянские избиратели отдалились от Пашиняна. Таким образом, для Варданяна такое заявление совершенно рационально, — говорит исследователь.

По его словам, ещё неизвестно, как и в какой степени Варданян выйдет на политическую сцену: слишком рано предполагать, что вызов Пашиняну всё-таки будет брошен.

Тем не менее, по мере роста неудач Пашиняна я не удивлюсь, если Варданян откажется от своих предыдущих заявлений и приложит все усилия, чтобы бросить вызов Пашиняну, — говорит Оганесян. — В будущем, если Варданян решит полностью выйти на политическую сцену, создать партию и бросить вызов Пашиняну на посту премьер-министра, тогда ему нужно будет изучить постсоветскую грузинскую политику, понять неудачи Саакашвили и спозиционировать свою партию как армянскую версию «Грузинской мечты» Иванишвили.

Эксперт приводит несколько пунктов для сравнения. Во-первых, и в Армении, и в Грузии произошла революция, в результате которой «авторитарные лидеры» — Серж Саргсян и Эдуард Шеварднадзе — были вытеснены «демократическими, реформистскими» — Пашинян и Саакашвили, полагает собеседник NEWS.ru. Во-вторых, рассуждает Оганесян, после транзита власти оба демократических лидера пытались реформировать политическую структуру.

Саакашвили сначала добился успеха, но в конечном итоге сам стал авторитарным во время своего второго срока. Не имея связи с грузинской общественностью и не имея возможности поставить во главу угла социальное благополучие грузин, его партия потеряла свой мандат. На выборах 2021 года в Армении Пашинян пообещал действовать более решительно, пообещав «стальную революцию». Это соответствует авторитарному повороту Саакашвили во время его второго президентского срока, — считает Оганесян.

И если Пашинян инициирует «стальную революцию» и получит больше власти, то со временем он и его партия потеряют связь с потребностями армянских избирателей, а это, в свою очередь, создаст вакуум, необходимый для потенциальной партии «Армянская мечта», подытожил эксперт.