https://static.news.ru/photo/3c6fa052-6213-11ea-b4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/facebook.com

Порядка шести тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц техники будут задействованы на втором этапе комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности армии, стартовавшем в Белоруссии в понедельник, 9 марта.

Об этом сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на Минобороны Белоруссии. В рамках проверки некоторые части и подразделения белорусской армии приведены в состояние высшей боевой готовности. Основное внимание будет уделено взаимодействию между отдельными подразделениями, управлению войсками и вопросам обеспечения. Более тысячи военнослужащих вызваны из запаса для участия в проверке.

Цель — проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск, — определили задачи мероприятия в Минобороны Белоруссии.

Завершится проверка комплексными тактическими учениями, по итогам которых будет оценена способность войск выполнять реальные боевые задачи.

Как передавал NEWS.ru, в конце февраля в Польше начались масштабные военные учения США при поддержке союзников по НАТО Defender-Europe. Учения станут самыми крупными в Европе за 25 лет для Соединённых Штатов.