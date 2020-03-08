Порядка шести тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц техники будут задействованы на втором этапе комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности армии, стартовавшем в Белоруссии в понедельник, 9 марта.
Об этом
Цель — проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск, — определили задачи мероприятия в Минобороны Белоруссии.
Завершится проверка комплексными тактическими учениями, по итогам которых будет оценена способность войск выполнять реальные боевые задачи.
Как передавал NEWS.ru, в конце февраля в Польше начались масштабные военные учения США при поддержке союзников по НАТО Defender-Europe. Учения станут самыми крупными в Европе за 25 лет для Соединённых Штатов.
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