https://static.news.ru/photo/dc3fe730-6061-11ea-aa34-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftan.by

Белорусский «Нафтан» начал принимать вторую партию российской нефти на переработку. Она приобретена через трейдеров и прибыла в Белоруссию через Клайпеду.

В настоящее время идёт процесс слива, параллельно проводятся анализы по входному контролю качества нефти, — заявили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

После проверок нефть уйдёт в переработку.

Концерн «Белнефтехим» сообщил, что приобрёл у трейдеров 160 тысяч тонн российской нефти с перевалкой в Литве. Сделка прошла без премии. 4 марта один из двух танкеров прибыл в порт Клайпеды на разгрузку. Перевозка нефти до Белоруссии осуществляется по железной дороге, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны получили несколько предложений по поставкам нефти. По его словам, Минск может приобрести более шести миллионов тонн сырья в ближайшее время.

Белоруссия и Россия не смогли прийти к соглашению по ценам на нефть и не продлили контракт после 31 декабря 2019 года. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск не планирует полностью отказаться от российской нефти, а диверсифицирует поставки до определённого уровня.