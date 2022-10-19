Вот придет Макрон: ЕС не хочет видеть Россию на Южном Кавказе Европейские аналитики сомневаются, что лидер Франции сможет помирить Баку и Ереван

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

На последнем заседании глав МИД Евросоюза, прошедшем 17 октября в Люксембурге, была согласована гражданская миссия ЕС, которая разместится на армянской стороне возле границы с Азербайджаном. Идея прислать миссию была реализована во многом благодаря президенту Франции Эммануэлю Макрону, который обещает «не бросить армянский народ», как это, по его словам, сделала Москва. Политологи из Парижа и Берлина рассказали NEWS.ru, почему французский лидер столь активно заинтересовался Южным Кавказом.

Одна из причин — Евросоюз активизируется в вопросах международной безопасности и хочет показать свою «дееспособность» на примере бывших стран СССР, отметил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. А в вопросах европейской внешней политики французы, по его словам, всегда видели себя «главным мотором».

Канцлер Германии Олаф Шольц всерьез предлагает расширение ЕС на Украину, Грузию и Молдову. Правда, не в обозримом будущем. Такими действиями ЕС пытается активизировать свои усилия на постсоветском пространстве. То же самое сейчас происходит и на Южном Кавказе. Европейские политики не хотят, чтобы роль арбитра в армяно-азербайджанском конфликте закрепилась исключительно за Россией. Они считают, что именно ЕС должен играть самостоятельную миротворческую роль между Баку и Ереваном. Но есть ли у совместной Европы, помимо политической воли, достаточно сил для расширения своего влияния на постсоветском пространстве? — задается вопросом Рар.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look press

По всей видимости, у Парижа на этот счет положительный ответ. Тем более действия Макрона продиктованы весомыми для него аргументами. С одной стороны, по мнению политолога, Франции не нравится амбиции Турции на европейской периферии, в том числе на Кавказе. С другой стороны, как отмечает Рар, в условиях нынешних глобальных процессов настало время «новых соперничеств» — нельзя исключать, что Парижу не понравилось военное присутствие России в Западной Африке, традиционной зоне влияния Франции, и приход на Южный Кавказ стал ответной реакции европейцев.

Геополитическая ситуация во всем мире стремительно меняется. По всей видимости, конкуренция между Западом, Россией и Китаем будет только усиливаться, появятся такие новые сильные актеры в «большой игре», как Турция, Иран, Индия, Казахстан. От их позиционирования в Большой Евразии будет зависеть многое. Задача российской дипломатии сегодня — консолидация ШОС, БРИКС, ЕАЭС и ОДКБ. В нынешних условиях это не простая задача. Раньше существовала такая организация, как ОБСЕ, где можно было находить общий язык между Европой и Евразией. Теперь и ее уже по факту нет, — подчеркнул Рар.

Кстати, политолог отметил, что Запад может попытаться воскресить Минскую группу (МГ) ОБСЕ, которая занималась, хотя и без особых успехов, урегулированием в Карабахе с 1994 года.

С одной стороны, Армения, как и Беларусь — надежный союзник России. Но нельзя забывать, что у армян есть сильная и влиятельная диаспора на Западе, которая может попробовать воскресить МГ ОБСЕ... Это им нужно для восстановления потерянного западного влияния [в Закавказье], — заявил политолог.

Хотя Макрон вместе с жесткой критикой Москвы озвучивает также и антиазербайджанские заявления, в отношениях с Баку европейцы будут крайне бдительны, полагает Рар. Он напомнил, что Азербайджан сегодня становится центром нового энергетического альянса, у которого страны ЕС будут закупать газовые ресурсы в ближайшие годы.

Надеюсь, что Франция идет на Южный Кавказ ради миротворчества, а не для политики сдерживания российского, турецкого, иранского а в будущем и китайского влияния. Думаю, Парижу это все-таки не по силам. Если противостояние Москвы и Запада, которое сегодня существует на Украине, распространится еще и на другие страны постсоветского пространства, то это приведет к дальнейшей эскалации и разговорам о третьей мировой войне, — добавил Рар.

Франция, конечно, пыталась сохранить равновесие во вопросах армяно-азербайджанского конфликта, но сейчас она откровенна в своих проармянских высказываниях, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. По его словам, хотя французский президент допустил «не очень осторожные и местами не совсем продуманные заявления», они отражают его позицию по отношению к России и самому конфликту.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Сейчас другое привлекло внимание — общая проармянская тональность и критика в сторону России. Макрон сделал заявления не очень осторожные и продуманные, но которые действительно отражают его видение ситуации. Как это повлияет на процесс армяно-азербайджанского урегулирования? Скорее всего, никак. Просто Азербайджан и Россия по различным причинам приняли во внимание мнение Парижа. Однако прямых последствий не будет, — заявил Дюбьен.

Политолог отметил, что миротворческие усилия Франции на Южном Кавказе — явление не новое. Как известно, Париж на протяжении многих лет выступает членом МГ ОБСЕ и последние десятилетия участвовала в переговорном процессе. Однако отправка в Армению международных наблюдателей, несомненно, новый поворот, у которого есть определенная цель.

Гражданская миссия отправляется на территорию Армении, чтобы следить и успокаивать армян. Это действительно попытка ЕС вернуться и играть какую-то роль в регионе, воспользовавшись ослаблением России и действиями Ирана, — отметил эксперт.

Александр Рар напомнил, что идея Макрона усилить французское присутствие на Южном Кавказе осуществляется в то время, когда старый мировой порядок, где все решали США и СССР, остался в прошлом, а «новая система европейской безопасности создается на Украине».

К примеру, Турция — она и в НАТО, и в ШОС. Что это значит? Она что, ближе к России, чем к Франции? Останется Турция частью Запада или станет самостоятельной державой на Ближнем Востоке? Возьмем ту же Армению, которая находится в ОДКБ и ЕАЭС, но, как и некоторые центральноазиатские страны, тяготит к Западу. А новая великая держава Китай — он союзник или конкурент России? Шелковый путь с каждым годом приближается к Европе, которая его опасается. А что будет с США, если там к власти вернется Трамп, который опять поставит под вопрос союзничество с Евросоюзом? Сценариев развития много и, к сожалению, все они очень опасны, — заключил Рар.

Надо отметить, что взаимоотношения Парижа и Анкары — это еще одна проблема, которую Макрон намерен, видимо, решать в том числе и через Закавказье. В настоящее время Франция поддерживает Грецию, находящуюся с Турцией в весьма натянутых отношениях, а также, фактически, играет против Анкары в решении многих других вопросов, будь то ливийское урегулирование, делимитация Кипра или разметка морских границ Турции. В таких условиях усиление влияние в Армении может дать Макрону дополнительный рычаг воздействия на Анкару.