Задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, призванное, казалось бы, поставить точку в политическом кризисе в центральноазиатской республике, может стать триггером для роста напряжённости в стране. Аналитики сходятся в том, что борьба бывшего и действующего лидеров — не только их личное дело, но и индикатор накопившихся противоречий между Севером и Югом. А это значит, что, в случае обострения ситуации, дело может дойти и до гражданского конфликта внутри Киргизии.

Добровольно покинув пост президента Киргизии в 2017 году, Атамбаев попытался прервать сложившуюся к тому моменту своеобразную «традицию», в соответствии с которой главы государства уходили лишь в результате революций (так было и с Аскаром Акаевым, и с Куманбеком Бакиевым). Более того, будучи выходцем с севера страны, киргизский лидер в качестве преемника выбрал южанина Сооронбая Жээнбекова, надеясь, видимо, таким образом укрепить контроль над обеими частями страны. Однако, как известно, новому президенту Киргизии планы его предшественника стать «серым кардиналом» и непосредственно влиять на политику пришлись не по душе. Начавшийся в 2018 году конфликт Атамбаева и Жээнбекова на днях все-таки привёл к тому, что бывший президент был задержан. Сейчас он находится в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где пробудет, как минимум, до 26 августа.

В вину Атамбаеву вменяются случай злоупотребления властью с целью как незаконного обогащения, так и оказания давления на правоохранительные органы. А в ходе рейда силовиков, пытавшихся задержать экс-президента ещё 7 августа, был убит один из бойцов спецназа. Поэтому вполне вероятно, что число обвинений против Атамбаева вырастет.

Сам факт массовой поддержки бывшего президента говорит о многом. Сторонникам Атамбаева удалось отразить несколько попыток штурма его резиденции 7 августа, и кто знает, как сложилась бы ситуация на следующий день, не прими политик решение сдаться.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Число людей, поддерживающих киргизского экс-лидера, и их активность — в первую очередь, показатель того, что противоречия между Севером и Югом страны так и остаются неразрешёнными. А задержание северянина Атамбаева силами, подконтрольными южанину Жээнбекову, вполне может привести к новой эскалации клановой вражды.

Кланы исторически играют в Киргизии важную роль. В последние годы она стала менее значимой, однако практически каждый видный политик располагает той или иной клановой поддержкой. По горячим следам после задержания Атамбаева данный фактор будто бы ещё не проявил себя, что, впрочем, может быть связано лишь с выжидательной позицией крупных политических игроков, желающих оценить расклад сил и действовать в соответствии с ним.

В то же время, как отметил в беседе с News.ru политолог Аждар Куртов, по сути, клановая борьба в Киргизии никогда не стихала, и именно в ней — корни нынешних событий.

В постсоветский период Киргизия в общественно-политическом смысле деградировала, стали возрождаться элементы, свойственные более ранним эпохам, например, трайбализм. Связано это было с деиндустриализацией, закрытием множества предприятий, массовым оттоком интеллектуальной элиты. В итоге сложилась система, где к власти приходят с опорой на родственников, земляков и т.д. Племён и родов в стране достаточно много, есть серьёзное разделение между Севером и Югом. И представить ситуацию, при которой кто-то контролировал бы все кланы, — невозможно, такого просто не бывает в восточных обществах. Аждар Куртов политолог

Как напомнил эксперт, лояльность кланов обычно просто покупается, а Атамбаев же в нынешнем своём положении не способен контролировать ситуацию. Маловероятным считает Аждар Куртов и сценарий, при котором выступления в поддержку киргизского экс-президента распространятся на всю страну.

Это не тот повод, который мог бы всколыхнуть широкую общественность. Но в будущем нынешние события вполне могут аукнуться Жээнбекову — в случае каких-то осложнений, например, падения уровня жизни, ему припомнят и задержание Атамбаева, и столкновения с китайцами на золотых приисках в Киргизии, и многое другое, — заключает эксперт.

Политической турбулентностью в Киргизии пытаются воспользоваться и ранее покинувшие страну политики. Так, например, 9 августа в Бишкек прибыл лидер оппозиционной партии «Республика» Омурбек Бабанов — основной соперник Жээнбекова в президентской гонке 2017 года. Он покинул Киргизию после проигрыша на выборах — в связи с возбуждением против него уголовного дела. Вернуться он обещал ещё 13 апреля, однако в итоге выбрал время, совпавшее с задержанием Атамбаева. Впрочем, о своих планах Бабанов пока не говорит.