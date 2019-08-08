Очередной штурм резиденции бывшего президента Киргизии завершился удачно: «элита» правоохранительных органов — спецназ ГКНБ и МВД — смогла проникнуть на территорию и, вступив в бой со рассерженными сторонниками бывшего главы республики, сумела склонить Атамбаева к сдаче. С помощью вертолётов из состава авиабазы «Фрунзе-1» силовики транспортировали экс-президента в Главное следственное управление госкомитета нацбезопасности. Однако пока рано ставить точку в этой истории: в районе Кой-Таша собралось достаточное количество готовых к бою «дружинников», а политические эмигранты из числа сторонников бывшего лидера, — в частности, экс-премьер Темир Сариев, — изъявляют желание вернуться в страну.

Не сумев задержать экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 7 августа, на следующий день власти республики предприняли новую попытку штурма его резиденции. На 8 августа бывший киргизский лидер планировал масштабный митинг своих сторонников, однако вновь нагрянувшие в его резиденцию в селе Кой-Таш силовики спутали все карты. В итоге Атамбаева всё же удалось арестовать — по имеющимся данным, он сам сдался бойцам спецназа после долгих переговоров.

На фоне второго рейда в резиденцию экс-президента Киргизии некоторые депутаты местного парламента даже предложили ввести в стране чрезвычайное положение, однако инициатива не получила необходимой поддержки. Несмотря на сопротивление нескольких сотен сторонников Атамбаева в Кой-Таше, силовики задержали бывшего лидера страны, после чего он был доставлен в государственный комитет нацбезопасности (ГКНБ) для допроса. В длительных переговорах с Атамбаевым о сдаче участвовали его советники Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. Между тем, в соцсетях со ссылками на некие источники сообщают, что бывший глава республики принял такое решение после звонка из Москвы.

Впрочем, отмечают некоторые аналитики, арест экс-президента Киргизии — вовсе не залог политической стабильности для центральноазиатской республики.

Во-первых, Атамбаев за время своего шестилетнего президентства успел «пустить корни» во всех ключевых государственных структурах, включая силовые, что позволило ему благополучно пережить первый рейд. Сейчас же сотни людей напрямую зависят от того, предстанет он перед судом или нет, и что именно он может рассказать. Вменяются в вину экс-президенту серьёзные правонарушения, связанные, в первую очередь, с коррупцией, злоупотреблением служебными полномочиями и незаконным обогащением, а после первого штурма — преступления.

«Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, это очень плохо кончится для вас. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны. Граждане Кыргызстана — свободные люди, для которых честь дороже жизни»: Атамбаев ночью записал видеообращение pic.twitter.com/pmK2HjS4VJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 8, 2019

Во-вторых, сам факт преследования Атамбаева его преемником Сооронбаем Жээнбековым (которого бывшей лидер фактически лично привёл к власти) вполне может добавить симпатий к опальному политику, сделав из него в глазах общественности своего рода «мученика». Это, в свою очередь, способно привести к затяжным протестным акциям в поддержку Атамбаева. Подавлять их Жээнбекову в перспективе будет проблематично — в первую очередь, в репутационном плане, ведь, ввязавшись в подобное противостояние, действующий президент продемонстрирует свою зависимость от предшественника.

Компромиссным видится вариант, при котором Атамбаев, отказавшись от притязаний на власть и на роль «серого кардинала», согласится покинуть страну и обосноваться, например, в России или Белоруссии, где уже проживают некоторые бывшие киргизские руководители. Ещё один вариант эмиграции — Турция, где у экс-президента Киргизии хорошо налажены личные связи как с политической элитой в целом, так и с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом в частности.

Однако реализация любого из этих сценариев будет зависеть, в первую очередь, от позиции действующего киргизского руководства. У него же пока к Атамбаеву личные счёты: провалившаяся попытка задержания экс-президента 7 августа стоила официальному Бишкеку серьёзных репутационных издержек, не говоря уже о том, что в ходе первого рейда был убит один из спецназовцев.

Россия, ранее прилагавшая усилия для разрешения кризиса в Киргизии, пока публично дистанцировалась от происходящего в стране, сославшись на то, что это — внутриполитическое дело среднеазиатской республики. Западная пресса следит за киргизским кризисом, но, судя по всему, мировая общественность острой заинтересованности в его разрешении не испытывает. Однако, как уже отмечали эксперты в разговоре с News.ru, странам ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для их же собственной пользы придётся оказать содействие Бишкеку в преодолении проблем. Кстати, 8-9 августа киргизская столица принимает саммит ЕАЭС — вероятно, задержание Атамбаева окажет влияние и на повестку мероприятия.