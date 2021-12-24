Во время учений украинцев в Донбассе ракеты Javelin не попали в цель

Во время учебной стрельбы из поставленного на Украину американского противотанкового ракетного комплекса Javelin в Донбассе местные военные не показали удовлетворительных результатов. Учебная цель так и не была поражена. Видеозапись того момента, как промазали украинские военные, опубликовал украинский «Пятый канал».

На кадрах съёмки можно заметить, как сначала военнослужащий ВСУ выпускает ракету по мишени в виде горящего танка и она попадает в цель. После чего пуск проводят из ПТРК Javelin, однако ракета не поражает цель, а взрывается значительно дальше того места, где находится мишень.

Первая партия комплексов Javelin за $47 млн была поставлена США весной 2018 года. В её состав вошло 37 комплексов и 210 ракет. Вторую партию систем вместе с другим вооружением отправили на Украину летом 2020 года.

Ранее стало известно, что Генштаб ВС Украины принял решение засекретить информацию об использовании на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса ударных беспилотников Bayraktar TB2 и ПТРК Javelin.

Глава подкомитета Верховной рады по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин подтвердил, что украинские военные применили Javelin в Донбассе, но отметил при этом, что пока не имеет права разглaшать, где это произошло и при каких обстоятельствах.