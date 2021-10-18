Внесённая в базу «Миротворца» девочка попросила Зеленского закрыть ресурс

12-летняя Фаина Савенкова, проживающая в Луганске, попросила президента Украины Владимира Зеленского закрыть сайт «Миротворец» и «остановить войну», передаёт РИА Новости. Ранее девочка обратилась в ООН с призывом не забывать о праве детей Донбасса на мирную жизнь. После этого «Миротворец» внёс ребёнка в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Я хочу, наверное, обратиться к президенту Украины, чтобы этот сайт закрыли, чтобы поскорее остановить войну... Я хочу, чтобы войны никогда не было не только у нас, в нашем регионе, но и вообще никогда и нигде её не было, — сказала Савенкова.

Она также негативно оценила размещение личных данных на стороннем ресурсе и согласилась с тем, что публикации могут нести угрозу для жизни обладателей данных.

12-летнюю девочку из Луганска на Украине обвиняют в распространении фейковой информации о ситуации в Донбассе, а также в участии в писательских конкурсах на территории России. В офисе официального представителя ООН в ответ на внесение подростка в базу сайта «Миротворец» призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтом территорий в политических целях.

Портал «Миротворец» был основан в 2014 году. Туда вносят данные о лицах, которые якобы имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают «агрессию» против Украины.