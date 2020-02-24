https://static.news.ru/photo/83df0f2a-5725-11ea-8a8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: m69/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поправки в конституцию разработали в Туркмении. Согласно проекту документа, всем бывшим президентам страны будет гарантировано пожизненное членство в верхней палате парламента.

Кроме того, руководитель этого органа власти будет заменять главу государства в случае его болезни или смерти, передаёт Reuters.

В настоящий момент в стране действует однопалатный парламент меджлис. Документ предполагает создание двухпалатного парламента, нижней палатой которого станет действующий сейчас орган, а верхняя будет создана дополнительно.

Для принятия законопроекта требуется одобрение меджлиса, который контролируют сторонники президента Гурбангулы Бердымухамедова. Помимо действующего лидера в стране был только один руководитель — Сапармурат Ниязов, который умер в 2006 году.