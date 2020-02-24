Поправки в конституцию разработали в Туркмении. Согласно проекту документа, всем бывшим президентам страны будет гарантировано пожизненное членство в верхней палате парламента.
Кроме того, руководитель этого органа власти будет заменять главу государства в случае его болезни или смерти,
В настоящий момент в стране действует однопалатный парламент меджлис. Документ предполагает создание двухпалатного парламента, нижней палатой которого станет действующий сейчас орган, а верхняя будет создана дополнительно.
Для принятия законопроекта требуется одобрение меджлиса, который контролируют сторонники президента Гурбангулы Бердымухамедова. Помимо действующего лидера в стране был только один руководитель — Сапармурат Ниязов, который умер в 2006 году.
Ранее NEWS.ru писал, что парламент Туркмении
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