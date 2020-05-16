Власти Баку призвали местных жителей не выходить на улицу из-за дезинфекции

https://static.news.ru/photo/bf0ab03a-9745-11ea-b60c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Жителей Баку призвали не покидать свои дома без крайней необходимости из-за мероприятий по дезинфекции, которые проводятся на улицах города с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом российским журналистам 16 мая сообщили в управлении по коммунальным службам столицы Азербайджана.

Подчёркивается, что специалисты продезинфицируют специальными химическими растворами примерно 300 главных улиц, проспектов и автомобильных дорог в Баку. Мероприятия по предотвращению распространения инфекции также проведут в окраинных населённых пунктах вблизи столицы и жилых районах города.

С учётом определённой токсичности используемых веществ, в период дезинфекции населению рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости, — приводит РИА Новости сообщение от управления по коммунальным службам Баку.

С 18 мая в Азербайджане будет снят ряд ограничений. Например, людям разрешат гулять в парках при условии не собираться в группы из более чем десяти человек. Возобновляют работу рестораны, кафе, чайные дома.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия и Азербайджан в первом квартале 2020 года увеличили товарооборот на 2%, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения.