Власти Армении рассказали о последствиях протестов в Ереване Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Участники объединенного митинга оппозиции в Ереване

Власти Армении не собираются привлекать к уголовной ответственности протестующих в Ереване, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян. По его словам, акции протеста не являются проблемой и «абсолютно нормальны».

У нас демократичная страна с доминацией права, соответственно, все процессы проходят исключительно в правовом русле, — подчеркнул Григорян.

Акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля. Их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна после его заявления о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.

Ранее оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек. 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 277 протестующих.

Кроме того, 19 мая армянские оппозиционеры заблокировали работу метро в Ереване. Участники акции встали в дверях вагонов на станции метро «Еритасардакан», тем самым остановив движение. Они скандировали «Никол — предатель!» и «Армения без турок!».