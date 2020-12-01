Вице-премьер Украины Уруский задержан в Турции за пьяный дебош

https://static.news.ru/photo/d031417e-346d-11eb-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirjam Schmitt/Global Look Press

Украинский вице-премьер Олег Уруский устроил пьяный дебош в турецком отеле и был задержан. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Вице-премьер Украины и просто ублюдок Уруский задержан правоохранительной системой Турции за пьяный дебош в отеле, это когда в Турции объявлен карантин. Очередной позор для нашей страны, — написал Кива в Telegram-канале.

Он также напомнил об инциденте в Казахстане, где во время официального визита в страну украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия выяснилось, что он скрывает правду о своём состоянии здоровья. Оказалось, что он отправился в поездку с поддельным ПЦР-тестом.

Кива заявил о необходимости увольнения лиц, «позорящих» Украину. Он пообещал обратиться с соответствующим требованием к президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский предложил внести изменения в правила национального языка. Он считает, что необходимо писать слово «независимость» с заглавной буквы.