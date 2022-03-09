Вице-премьер Украины подтвердила открытие новых гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук на брифинге сообщила о создании новых гуманитарных коридоров, по которым мирные жители могут покинуть города, передаёт ТАСС. Она напомнила, что стороны приняли решение прекратить огонь 9 марта с 10:00 до 22:00 по московскому времени.

С 9:00 (10:00 мск) будет введён режим прекращения огня по следующим маршрутам: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Изюм — Лозовая, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель (Киевская область) — Киев, — рассказала вице-премьер.

Ранее стало известно, что Москва готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и прилегающих населённых пунктов в Россию через территорию Белоруссии. Оттуда украинцы смогут перебраться в пункты временного размещения или в избранные пункты назначения, в том числе в города на западе Украины. Гуманитарные коридоры будут открыты также из Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Мариуполя и других городов страны не сработали. Он также заявил, что лидеры стран Запада несут ответственность за продолжение конфликта в стране.