Ветер сорвал крыши нескольких домов на западе Казахстана

В Атырауской области Казахстана сильный ветер сорвал крыши нескольких зданий, а также повредил кровли объектов на пограничной заставе на границе с РФ.
Об этом сообщил представитель Комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов. По его словам, скорость ветра достигала девяти метров в секунду. В частности, ураган сорвал крыши со здания средней школы села Курмангазы, средней школы села Сафоновка и бокса для стоянки автомобилей.
В результате сильного порывистого ветра скоростью до девяти метров в секунду произошло три срыва кровель, — сообщил Нурахметов.
Кроме того, повреждены крыши котельной и питомника на пограничной заставе в селе Байда на границе с РФ,
Ранее NEWS.ru писал о том, что жителей Москвы призвали к осторожности из-за сильного ветра в воскресенье, 17 мая, и порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев.
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