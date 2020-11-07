Верховная рада рассмотрит стратегию экономического развития Донбасса

https://static.news.ru/photo/e8187838-20ff-11eb-b0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-премьер Украины Алексей Резников сообщил о намерении внести в Верховную раду стратегию экономического развития Донбасса. По его словам, она будет внесена весной.

Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат её реализацию, — приводит слова Резникова РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Поясняется, что стратегия ориентируется на нужды людей, на создание для населения комфортных условий. Речь идёт о развитии территорий Донбасса путём создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил результаты перемирия в Донбассе. По его словам, прекратить огонь в регионе окончательно — сложная, но реальная задача.