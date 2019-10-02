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Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что намерен предложить проект, который предлагает введение специальной пошлины на импорт электроэнергии из России.

Я хочу предложить спецпошлину на импорт электроэнергии из России, — приводит его слова « Интерфакс-Украина ».

Он считает, что украинский бюджет выиграет благодаря этой инициативе. По его словам, «есть много механизмов, как это можно регулировать».

Импорт электроэнергии из России на Украину возобновился с 1 октября.

Ранее News.ru писал, что украинская энергетическая компания направила в арбитражный суд требования в споре с Россией об утраченных активах в Крыму. В руководстве предприятия сообщили, что сначала хотели решить всё мирным путём, но так и не получили от Москвы ответа. В какую именно сумму оценивается ущерб, на официальном сайте «Укрэнерго» не говорится.