В Узбекистане задержали более 120 зрителей петушиных боёв

https://static.news.ru/photo/b4eba62a-0c81-11eb-9ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiang Hongjing/Global Look Press

Более 120 человек задержаны правоохранителями в Узбекистане на петушиных боях. Всем им грозит штраф за нарушение карантина.

Сотрудниками были задержаны 124 участника мероприятия по факту грубого нарушения статьи «Нарушение правил борьбы с эпидемиями» Кодекса об административной ответственности, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошёл на одной из частных ферм в Ташкентской области. Там должны были собраться крупнейшие заводчики этого вида птиц. При этом петухи, привезённые для участия в боях, были изъяты в качестве вещественных доказательств. МВД ведёт расследование.

В Узбекистане нет запрета на петушиные бои, что вызывает многочисленные протесты защитников живой природы. Однако сейчас в стране наблюдается вспышка коронавируса, и подобные мероприятия оказались вне закона. Количество заражённых в стране превысило 60 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферы, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.