Вице-премьер Узбекистана умер от осложнений после COVID-19

https://static.news.ru/photo/579ceb7c-fb2a-11ea-8117-fa163e074e61_660.jpg Уктам Барноев Фото: olympic.uz

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферу, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего в республике в настоящее время зарегистрировано 51 235 случаев заболевания COVID-19.

Уктам Исаевич Барноев скончался в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, — сообщил РИА Новости представитель оперштаба при кабмине страны.

Уточняется, что Барноев занял этот пост только в феврале текущего года, ранее он возглавлял Бухарскую область. Минздрав республики сообщил о его госпитализации в конце июля, уточнив, что у Барноева обнаружен COVID-19. Вице-премьер сначала проходил лечение в одной из частных клиник Ташкента, а затем — в Германии.

Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана (автономии на северо-западе Узбекистана) Муса Ерниязов, а также замминистра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.

Как писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что причиной осложнения эпидемиологической обстановки в странах Балканского региона и всей Европы является несоблюдение мер защиты против коронавируса. Об этом заявили в офисе ВОЗ в Белграде на фоне заявлений властей Албании, Боснии и Герцеговины, Словении, Северной Македонии, Хорватии, Черногории и самопровозглашённой Республики Косово о росте числа больных и умерших от COVID-19 в последние недели, когда из-за снижения заболеваемости были ослаблены ограничительные меры и частично открыты границы.