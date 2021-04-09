В Узбекистане возник ажиотажный спрос на авиабилеты в Россию

https://static.news.ru/photo/a9632bf2-99d5-11eb-90df-96000091f725_660.jpg Фото: Uzbekistan Airways/facebook.com

Количество регулярных рейсов из Узбекистана в Россию в ближайшее может быть увеличено. Причина заключается в резко возросшем спросе на авиабилеты в РФ.

Как сообщает Минтранс Узбекистана, в настоящее время ведутся переговоры о росте числа рейсов. Насколько их станет больше, зависит от эпидемиологической ситуации.

Регулярное авиасообщение между двумя странами было возобновлено с 1 апреля. По воскресеньям еженедельные рейсы между Ташкентом и Москвой выполняет «Аэрофлот», по субботам — Uzbekistan Airways. Также предполагается осуществлять спецрейсы. В случае сохранения стабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции будет возобновлено также железнодорожное сообщение.

При сохранении стабильной эпидемиологической ситуации принимаются все меры по восстановлению не только авиасообщения, но и железнодорожных путей, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что прямое авиасообщение возобновилось между Санкт-Петербургом и Ригой. Авиакомпания AirBaltic в апреле будет выполнять четыре рейса в неделю, затем расписание может быть скорректировано.