В Ташкенте в районе аэропорта прогремел мощный взрыв

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

В центре Ташкента, недалеко от таможенного склада ташкентского аэропорта, произошел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал Shot. Взрывная волна ощущалась в 30 километрах от эпицентра.

По предварительным данным, взрыв случился около трех часов ночи в районе таможенного склада ташкентского аэропорта. В окрестных жилых домах выбило стекла. Начался пожар. Огонь сразу охватил большую площадь. На месте работает 16 пожарно-спасательных расчетов.

В городе Волгодонск в Ростовской области спасатели вызволили местного жителя из-под завалов гаража, который обрушился в результате взрыва бытового газа. По словам соседей, там хозяин помещения гнал самогон. О том, что взрыв в гараже оказался несчастным случаем, а не диверсией, позже рассказал мэр города Сергей Макаров. Он отметил, что никаких взрывных устройств и следов взрывчатки не было обнаружено.

Ранее сообщалось, что в четырехквартирном жилом доме в Саратове произошел взрыв газа. В результате ЧП в доме на улице Арбатская пострадал один человек, его оперативно госпитализировали.

В мае один человек погиб и еще несколько пострадали в результате взрыва на участке газопровода в Белоярском районе ХМАО. ЧП произошло в 30 км от поселка Лыхма. Происшествие случилось на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал — Европа. ТАСС уточнил, что в результате взрыва пострадали пять человек.