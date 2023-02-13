В Сети появилось фото с места нападения на школьников в Петропавловске

Фото: Социальные сети

В Сети появилось фото с места нападения на учащихся одной из школ в городе Петропавловск в Казахстане, его опубликовал Telegram-канал «Честный детектив». В результате инцидента пострадали трое подростков.

На фото видны белая маска, которая, предположительно, была на лице нападавшего, и топор. Как сообщалось ранее, у нападавшего был при себе еще нож, но его на фото нет.

Нападение устроил девятиклассник петропавловской школы №4. Колотые ранения в области головы и предплечья получили двое учащихся десятого класса и один сверстник нападавшего. Двое пострадавших находятся в больнице, третьему помощь оказана на месте. Нападавший задержан. По предварительным данным, он состоит на психиатрическом учете.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках 11-летняя ученица лицея напала с ножом на одноклассницу. У пострадавшей на лице насчитали 26 порезов и еще около 20 глубоких ран на теле. В настоящее время школьница идет на поправку, из реанимации ее перевели в отделение хирургии. По факту произошедшего СКР возбудил два уголовных дела.