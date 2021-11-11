Экономист оценил угрозы Лукашенко перекрыть газопровод в ЕС

Угрозы о том, что Белоруссия перекроет газопровод Ямал — Европа, которые поступают от президента Александра Лукашенко, сродни заявлениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, обещающего нанести ядерный удар по США. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказал экономист Алексей Коренев. По словам эксперта, этому политику не привыкать делать скандальные заявления, а потом отказываться от них.

Перекрытие газопровода, ещё и сейчас, в разгар энергетического кризиса, будет воспринято и европейскими лидерами, и обычными людьми как однозначный шантаж. Это удар по самому больному месту. Европе и так не хватает газа, а тут ей ещё и остатки перекроют. В случае если Лукашенко всё же пойдёт на такой шаг, он попадёт под такие санкции, что ему и не снилось. Конечно, основным торговым партнёром Беларуси является Россия, но это не значит, что страна существует в вакууме. На неё можно надавить, и надавить очень жёстко, — отметил экономист.

Он вспомнил аналогичные заявления, которые регулярно делает лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, обещая ударить ракетами с ядерными боеголовками по территории США, но все при этом отдают себе отчёт, что он никогда на этот шаг не решится, так как это станет для политика равносильным самоубийству. Та же картина, как считает Коренев, наблюдается и в случае Лукашенко: маловероятно, что он осмелеет настолько, что пойдёт на перекрытие газопровода. Скорее всего, всё ограничится словесным шантажом.

Положение Беларуси сейчас очень сложное. Она не может решить, куда девать всех этих мигрантов, холодных, голодных. У Лукашенко безвыходная ситуация: выдавить их в Европу не получается, оставить у себя нельзя, ни Германия, ни Россия помогать не хотят. Он в тупике и пытается выйти из ситуации с помощью хотя бы угроз, которые будут восприняты крайне негативно, — заключил Коренев.

Эксперт уверен, что в ближайшее время последует отповедь со стороны Германии, Франции, Польши и других европейских государств с обещанием жестоко наказать Белоруссию в случае перекрытия газопровода. По его мнению, в итоге Лукашенко скажет, что его просто неправильно поняли, потому что в противном случае больше всего будет жаль народ.

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций Евросоюза. Он предупредил ЕС о готовности жёстко ответить на новые пакеты ограничений и призвал руководство Польши и Литвы «думать, прежде чем говорить».

Глава государства напомнил, что через Белоруссию идёт транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа, причём в последнее время объёмы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

Ранее стало известно о намерении США и Евросоюза ввести новый пакет санкций против белорусских властей. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, увеличение списка рестрикций ЕС следует ожидать в начале следующей недели, 15–21 ноября. По её словам, меры будут приняты в качестве наказания Минска за организацию «гибридной атаки» на ЕС. Наплыв беженцев на границе Белоруссии и Польши глава ЕК оценила как попытку белорусских властей дестабилизировать ситуацию у соседей.