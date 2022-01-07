В пригороде Алма-Аты несколько часов идёт бой

В пригороде Алма-Аты, вдоль трассы на Бишкек, идёт бой, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев. Стрельба слышна в окрестностях посёлка Райымбек. Столкновение продолжается уже несколько часов.

Тем временем в самом городе прозвучали сирены, которые предупредили жителей о наступлении комендантского часа.

Ранее днём сообщалось об очередной перестрелке в центре Алма-Аты, где периодически возникают уличные бои. В городе были слышны одиночные выстрелы и автоматные очереди.

В свою очередь глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о том, что в ближайшее время в городе возобновится работа ряда магазинов крупных сетей и оптовых точек. Кроме того, поручено организовать бесперебойную поставку лекарств.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления.