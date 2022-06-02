В Приднестровье призвали признать независимость республики

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Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика требует признать свою независимость от Молдавии де-юре, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, молдавские власти не сделали ничего для мирного урегулирования конфликта. Он добавил, что в ПМР не поддерживают желание Кишинева интегрироваться с Румынией.

Переговорный процесс сейчас находится в стадии деградации, ранее подписанные договоренности не соблюдаются, блокируются поставки определенных категорий продуктов, лекарств и так далее. Сегодня мы фактически находимся в состоянии разрушенного механизма диалога, причем остановленного, разрушенного именно по инициативе Молдавии, — сказал министр.

В конце апреля в Приднестровье прогремели взрывы у Министерства госбезопасности в Тирасполе и радиотелецентра в посёлке Маяк. В начале мая были предотвращены ещё две попытки теракта в телецентре. Кроме того, в расположенном рядом с украинской границей селе произошло несколько взрывов, а в воздухе были замечены беспилотники. Власти республики приняли решение продлить до 25 мая действие специальных мер безопасности.

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский впоследствии сменил критический «красный» уровень террористической угрозы на высокий «желтый».