Солдаты подняли флаг Азербайджана над Лачинским районом

https://static.news.ru/photo/036c1a38-33a0-11eb-b2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

В освобождённом от оккупации Лачинском районе военные подняли азербайджанский флаг.

Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Подразделения азербайджанской армии вошли в Лачинский район согласно трёхстороннему заявлению, подписанному 10 ноября президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. В соответствии с документом ВС Армении должны были быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращён Азербайджану до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский. В общей сложности РФ перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. К настоящему моменту в зону конфликта уже прибыли более 400 российских миротворцев. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО.

В настоящее время военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Силами специалистов из инженерных подразделений они уже очистили почти 30 гектаров местности и десять километров дорог. Было обнаружено и обезврежено около тысячи взрывоопасных предметов, Миротворцы также обеспечивают безопасность работы ремонтных бригад, которые восстанавливают разрушенную во время боёв высоковольтную линию электропередачи, писал NEWS.ru.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.