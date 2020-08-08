В МВД заявили, что в ходе беспорядков в Белоруссии погибших нет

МВД Белоруссии опровергло информацию о погибшем во время акции протеста в республике.
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9 августа в Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек.
Утром 10 августа появилась информация об одном погибшем. Как рассказали в правозащитном центре «Весна», причиной его смерти стала черепно-мозговая травма, которую он получил в результате наезда спецтранспорта на протестующих. Также сообщалось ещё о троих серьёзно пострадавших.
Как писал NEWS.ru ранее, милицейский автозак наехал на одного из участников акций протеста, проходящих в столице Белоруссии. По словам очевидцев происшествия, после того как к пострадавшему на помощь кинулись люди, в их сторону силовики стали бросать светошумовые гранаты. Молодой человек получил серьёзные травмы, его увезли медики.
По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко на выборах набирает 80,23% голосов.
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