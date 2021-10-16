В МВД Белоруссии раскрыли алгоритм борьбы с экстремизмом в соцсетях

Правоохранительные органы Белоруссии заранее подготовились к вступлению в силу постановления правительства, которое касается Telegram-каналов, имеющих экстремистскую направленность. Установлены личности администраторов и самых активных пользователей, а также задокументированы сообщения соответствующего характера. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на начальника главуправления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Вячеслава Орловского.

Он отметил, что Telegram-канал может быть признан экстремистским формированием или экстремистским материалом. В первом случае к уголовной ответственности могут быть привлечены не только его создатели, но и подписчики. Это будет делаться точечно, с учётом роли каждого и на основании собранных доказательств. Отписка от подобного ресурса от ответственности не освобождает.

Даже если они удалили информацию — везде остаётся электронный след, — пояснил Орловский.

Если Telegram-канал признан экстремистским материалом, то подписка на него пока не наказуема. Однако во избежание проблем от такого канала лучше отписаться. Пользователи могут читать опубликованные в нём материалы, но им следует воздержаться от их популяризации — не делать репосты, не оказывать финансовую или информационную поддержку.

Ранее сообщалось, что суд Центрального района Минска признал экстремистским Telegram-канал экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.