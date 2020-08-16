В МВД Белоруссии не знают, когда освободят всех задержанных демонстрантов

https://static.news.ru/photo/c1ce4d00-dfd8-11ea-8009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

МВД Белоруссии не располагает информацией о том, когда выйдут на свободу все задержанные во время акций протеста. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Мне об этом неизвестно. В последние дни людей отпускали. Но есть ведь те, кто отбывает административный арест по решению суда, — цитирует её ТАСС.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на одного из чиновников министерства о том, что все демонстранты могут быть освобождены из изоляторов временного содержания 16 августа.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после обнародования ЦИК республики результатов голосования на президентских выборах. Согласно им, победил в очередной раз действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Демонстранты считают эти данные фальсификацией.

В первые дни митинги сопровождались многочисленными столкновениями протестующих с силовиками, в результате которых пострадали десятки человек с обеих сторон, как минимум двое погибли. Кроме того, были задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.

Позднее градус напряжённости начал снижаться, протесты стали носить менее агрессивный характер. Задержанных начали выпускать из изоляторов.

Как писал NEWS.ru, власти освободили всех демонстрантов, за исключением тех, в отношении кого были вынесены постановления суда об административном аресте. Однако представитель местного правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович заявил, что некоторые из этих лиц также вышли на свободу. Он также затруднился назвать точное количество людей, которые продолжают оставаться в изоляторах.