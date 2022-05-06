В Молдавии рассказали, когда в стране закончится резервный газ Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил, что запасов газа хватит на месяц

Фото Виктор Лисицын/Global Look Press

Запасов газа в Молдавии хватит примерно на месяц, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. По его словам, официального подтверждения от «Газпрома» о поставках газа в июне пока не поступало, поэтому принято решение готовить запасные варианты, сообщает РИА Новости.

У нас есть контракт, подписанный на 5 лет, «Молдовагаз» до 20 числа каждого месяца обсуждает с «Газпромом» объёмы газа на следующий месяц. Если объёмы газа на июнь не будут подтверждены, то у нас есть резервы примерно на 3-4 недели, — заявил Спыну.

По словам министра, власти республики «готовы покупать газ на международном рынке, если „Газпром“ прекратит поставки». Он отметил, что «Молдавия запросила российскую сторону о продлении срока аудита, чтобы провести его в течение года», но ответа пока не получила.

В октябре прошлого года Кишинёв договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа, но при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Однако тендер на проведение аудита не состоялся, в том числе и из-за событий на Украине, так как многие компании приезжать в страну отказались.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чабан сообщил, что поставки газа в Молдавию продолжают идти в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства по согласованию долга перед «Газпромом». Ранее в правительстве республики предположили, что поставки скоро прекратятся из-за неготовности Молдавии вернуть долг.