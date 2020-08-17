В Минздраве Белоруссии объяснили, почему задержанных увозили на скорой

https://static.news.ru/photo/b201d88c-e0b0-11ea-b430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорая помощь увозила из изолятора временного содержания на Окрестина в Минске тех задержанных, которые нуждались в медицинской помощи. Милиция принимала решение о доставлении людей в изоляторы, а не в медпункты. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минздрава Белоруссии Владимир Караник.

Протестующие у здания Минздрава республики спросили у чиновника, почему несколько ночей подряд освобождённых из ИВС на Окрестина увозили на скорых.

Потому что скорая их забирала, а как они должны были ехать, на общественном транспорте? Те, кто нуждался в оказании медицинской помощи, в соответствии с инструкцией уезжали, — ответил Караник, сообщает РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности главы Минздрава страны заявил, что власти изучат информацию о возможном использовании ОМОНом машин скорой помощи во время протестов с 9 по 11 августа. Караник подчеркнул, что ему неизвестно о подобных фактах.

Несанкционированные акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Демонстранты недовольны результатами президентских выборов, на которых Лукашенко набрал 80,1% голосов. Протестующие считают, что результаты выборов были сфальсифицированы.

NEWS.ru писал, что директор Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский признал перед сотрудниками предприятия проигрыш Лукашенко на выборах президента.