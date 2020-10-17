В Минске задержали участников студенческого марша

https://static.news.ru/photo/698b78ce-1067-11eb-a548-fa163e074e61_660.jpg Фото: Татьяна Владимирова/vk.com

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали более 10 участников протестного марша — студентов различных вузов Минска.

Как сообщает РИА Новости, несанкционированное шествие стартовало от Минского государственного лингвистического университета, около 12:50 по местному времени колонна из сотни студентов в сопровождении журналистов двинулась к перекрёстку проспекта Независимости и улицы Козлова. Однако перейдя дорогу, демонстранты столкнулись с правоохранителями, которые ожидали их у перекрёстка в тонированных микроавтобусах без номеров.

Начались задержания, участники марша пытались спрятаться в магазинах, кафе и во дворах, но силовикам удалось догнать чуть более 10 человек. Их усадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Среди задержанных оказались и журналисты белорусских изданий TUT.BY и Onliner. Большинство протестующих после этого разошлись.

Как писал NEWS.ru, после начала массовых протестов в Белоруссии целый ряд стран объявили о том, что собираются оказать помощь белорусским протестующим, в том числе финансовую. Как только белорусская демократия, на поддержку которой Запад годами выделял отнюдь не скромные суммы, наконец показала признаки жизни, иностранные спонсоры резко увеличили объёмы финансовой помощи. Основная часть финансовых потоков из США завязана на Агентстве США по международному развитию (USAID), которое распределяет американские бюджетные деньги по другим НКО. В 2019–2020 годах оно выделило на осуществление программ по «продвижению демократии, многопартийности и обеспечению свободы СМИ» в Белоруссии $8,5 млн.

В Минске и в других городах республики уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.