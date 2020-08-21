В Минске снова проходит акция протеста

https://static.news.ru/photo/cc967b3c-e48c-11ea-bd5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около трёх тысяч человек собрались на акцию протеста в Минске. Колонна с бело-красно-белыми флагами идёт по проспекту Независимости.

Властям пришлось закрыть часть проспекта в сторону центра от улицы Сурганова. Пропускают только общественный транспорт.

Протестующие, проходя мимо здания КГБ, начали скандировать «Свободу!» и «Трибунал!», сообщает Telegram-канал «Радио Свобода».

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

В Евросоюзе результатов голосования не признали. 19 августа состоялся внеочередной саммит ЕС по ситуации в республике. По его итогам глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве. Также европолитики заявили, что поддерживают тех белорусов, которые требуют организовать новые выборы.

Также ЕС по итогу саммита принял решение выделить дополнительные €53 млн в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране. По словам фон дер Ляйен, эта помощь будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий», писал NEWS.ru.