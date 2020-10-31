В Минске силовики задержали члена КС оппозиции Дениса Готто

https://static.news.ru/photo/a87beb70-1c76-11eb-b851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Координационного совета белорусской оппозиции Денис Готто был задержан в Минске во время воскресной акции протеста.

Сегодня был задержан член основного состава Координационного совета Денис Готто, — цитирует «Интерфакс» пресс-службу организации.

В настоящее время оппозиционер находится во Фрунзенском РУВД Минска. Его задержали в районе улицы Волгоградская.

Всего в стране в воскресенье были задержаны более 200 человек, большая часть в Минске, также задержания проводились в Могилёве, Гродно и Жодишках, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

В Минске силовики применили против протестующих пейнтбольное оружие. Стрельба по убегающим горожанам в одном из дворов попала на видео. Это не первый случай, когда милиционеры применяют подобное оружие, так, 27 октября по белорусам, стоящим в цепях солидарности, стреляли пейнтбольными шарами.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что состоявшиеся в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Наиболее многочисленные протестные марши проходят по выходным. Они сопровождаются жёстким разгонами и задержаниями. Сегодняшняя акция получила название «Марш против террора». На неё вышли около 10 тысяч человек, писал NEWS.ru.