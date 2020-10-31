В МИД Турции заявили о гордости за военные победы Азербайджана

https://static.news.ru/photo/49a0be3e-1c38-11eb-ad0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Турция гордится военными победами Азербайджана и не намерена оставлять Баку «в одиночестве». Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

У нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] одно поручение — в этом процессе не оставлять Азербайджан в одиночестве и постоянно приезжать в Баку для совместной деятельности. Мы гордимся вашими победами на поле боя. С божьей помощью вы вернете свои земли обратно этой успешной операцией, — цитирует «Интерфакс» главу турецкого внешнеполитического ведомства.

Президент Азербайджана со своей стороны поблагодарил представителей Турецкой Республики за поддержку, оказанную во время эскалации конфликта в регионе Нагорного Карабаха.

Как сообщал NEWS.ru, Алиев и Эрдоган 29 октября провели телефонные переговоры, в которых обсудили ситуацию в Карабахе. Азербайджанский лидер поздравил своего турецкого коллегу с 97-летием с момента основания республики. Глава Турции выразил благодарность и подчеркнул, что Анкара продолжит «быть рядом» с Баку.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.