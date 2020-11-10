В МИД РФ рассказали, чем ограничится роль Турции в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b043ca56-2380-11eb-9866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

Роль Турции в Нагорном Карабахе будет ограничена рамками двустороннего центра по контролю за прекращением огня. Об этом заявил источник в МИД РФ.

По его словам, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Это определено в совместном заявлении президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции, — цитирует источник РИА Новости.

При этом сам центр будет создан на территории Азербайджана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Здесь нужно четко понимать, что речь идёт уже не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи, — сказала Захарова.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ заявил, что Россия продолжит взаимодействие с Турцией и использует своё влияние в регионе, чтобы предотвратить дальнейшее развитие военного конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.