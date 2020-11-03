Лавров: Москва и Анкара помогут Баку и Еревану договориться о Карабахе

https://static.news.ru/photo/cb966d66-1de2-11eb-be1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Россия продолжит взаимодействие с Турцией и использует своё влияние в регионе, чтобы предотвратить дальнейшее развитие военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Москва и Анкара «способны проявлять гибкий, прагматичный подход и руководствоваться при взаимодействии друг с другом стратегическим видением». По словам главы внешнеполитического ведомства, наглядными примерами такого сотрудничества российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб стали Сирия и Ливия.

В случае с Нагорным Карабахом ситуация принципиально отличается. <...> Никогда не скрывали и не скрываем, что не поддерживаем силовой путь урегулирования кризиса, стремимся к скорейшему прекращению боевых действий, — сказал Лавров в интервью изданию «Коммерсант».

Глава МИД отметил, что как сторонам конфликта, так и их партнёрам важно «уважать договорённости о прекращении огня, создании контрольного механизма и возобновлении содержательного переговорного процесса с конкретным графиком».

Министр признал, что «устойчивого перемирия достичь сразу не удалось». Однако заверил, что Россия предпримет необходимые усилия, чтобы наладить диалог между оппонентами и «убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, Алиев назвал безрезультатными усилия международных посредников по разрешению ситуации в регионе. Он также заявил, что Россия должна придерживаться нейтральной позиции в вопросе Нагорного Карабаха.