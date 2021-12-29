В МИД рассказали о комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении

Комиссия по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Он отметил, что Москва не видит серьёзных угроз безопасности в контролируемых российскими миротворцами районах Карабаха, сообщает РИА Новости.

Исходим из того, что это произойдёт в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договорённости на высшем уровне не усматриваем, — сказал Руденко.

Он подчеркнул, что Россия с самого начала обострения обстановки на отдельных участках армяно-азербайджанской границы ещё в мае выступила в качестве посредника и предложила помощь в вопросах запуска соответствующего переговорного процесса.

Как отметил Руденко, Москва не видит серьёзных угроз безопасности в контролируемых российскими миротворцами районах Карабаха. По его словам, в регион пришёл мир.

Отдельные инциденты не носят системный характер и оперативно решаются во взаимодействии с обеими сторонами, — подытожил представитель МИД.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский миротворческий контингент в Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и сейчас решает в регионе плановые профильные задачи. Он также отметил роль президента РФ Владимира Путина, который сумел привести Азербайджан и Армению к преодолению кризиса, возникшего в 2020 году.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.