В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/ad12c6be-bed2-11eb-a358-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 28 мая в Сочи. В пресс-службе Кремля рассказали о темах, которые главы государств затронут в ходе встречи.

На повестке дня — актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства,— говорится в сообщении , размещённом на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности будущей встречи глав России и Белоруссии. По его словам, по итогам мероприятия политики не планируют делать заявления для прессы. Представитель Кремля отметил, что белорусский лидер может рассказать о случае с самолётом Ryanair. Он добавил, что переговоры были запланированы ещё до воскресных событий.

Последний раз президенты РФ и Белоруссии встречались в Сочи в феврале. Разговор продлился больше шести часов. Тогда белорусский лидер поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Москва оказывает Минску. Он подчеркнул, что деньги «не выброшены на ветер».