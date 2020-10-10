В Киргизии задержали сыновей бывшего президента Атамбаева

https://static.news.ru/photo/a59e732e-0af5-11eb-9b6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Сыновья экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Темирлан, Сейит и Кадыр задержаны в его особняке в селе Кой-Таш.

Соответствующую информацию представило агентство АКИpress со ссылкой на супругу бывшего главы республики Раису Атамбаеву.

Мы собрались и хотели выехать. Ворота были открыты настежь. И моя машина столкнулась с БТР. Быстро с автоматами выбежали, открыли двери. Детей на пол и начали их пинать, — заявила Атамбаева.

Некоторое время назад Госкомитет нацбезопасности проинформировал о задержании Алмазбека Атамбаева. Ему вменяют организацию массовых беспорядков.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввёл в столице режим ЧП с 9 по 21 октября. По его распоряжению в Бишкек стянуты войска и военная техника.

Ранее NEWS.ru писал, что Жээнбеков освободил от занимаемой должности секретаря Совета безопасности страны Дамира Сагынбаева.