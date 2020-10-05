В Киргизии протестующие намерены освободить экс-президента Атамбаева

Участники проходящей в столице Киргизии протестной акции двинулись к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Их целью является освобождение находящегося там бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Об этом
Митинг несогласных с итогами парламентских выборов начался на центральной площади Бишкека утром 5 октября. Когда вечером милиция стала разгонять демонстрантов, начались столкновения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что участники акции протеста захватили в Бишкеке здание парламента, в котором также размещается администрация главы Киргизии. Несколько групп людей после двухчасового противостояния с сотрудниками полиции прорвались на огороженную территорию возле главного здания страны. Охранявшие его милиционеры отступили. В самом здании уже нет сотрудников аппарата президента и депутатов.
Добавьте наши новости в избранные источники