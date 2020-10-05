В Киргизии протестующие намерены освободить экс-президента Атамбаева

https://static.news.ru/photo/3b9be3e6-075b-11eb-978c-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: youtube.com/Global Look Press

Участники проходящей в столице Киргизии протестной акции двинулись к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Их целью является освобождение находящегося там бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает ТАСС. Издание отмечает, что Атамбаев находится в СИЗО с августа 2019 года, когда он был арестован в связи с целым рядом обвинений, в том числе в коррупции и организации массовых беспорядков.

Митинг несогласных с итогами парламентских выборов начался на центральной площади Бишкека утром 5 октября. Когда вечером милиция стала разгонять демонстрантов, начались столкновения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники акции протеста захватили в Бишкеке здание парламента, в котором также размещается администрация главы Киргизии. Несколько групп людей после двухчасового противостояния с сотрудниками полиции прорвались на огороженную территорию возле главного здания страны. Охранявшие его милиционеры отступили. В самом здании уже нет сотрудников аппарата президента и депутатов.