В Киргизии приостановили работу банкоматов

https://static.news.ru/photo/65ced0e8-07d2-11eb-aec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Работа банкоматов в Киргизии приостановлена. Денежные средства из них изъяты.

Президент союза банков республики Анвар Абдраев пояснил, что соответствующее решение принято исходя из опыта 2005 и 2010 годов. Тогда на фоне протестов имели место случаи взлома банкоматов и мародёрств.

По предположению Абдраева, к 7 октября офисы коммерческих банков в Киргизии и банкоматы возобновят работу, сообщает «Sputnik Киргизия».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, после чего захватили мэрию Бишкека, здания парламента и правительства республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности.

По данным Минздрава Киргизии, в столкновениях пострадали около 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, ЦИК республики признала парламентский выборы недействительными. Новые будут назначены в течение двух недель, при этом избирательные сроки сократят с 90 дней до 60.