В Киргизии опровергли выход из состава ОДКБ В Совбезе Киргизии опровергли информацию о выходе республики из состава ОДКБ

Киргизия не рассматривает возможность выхода из ОДКБ, сообщил секретарь Совбеза республики Марат Иманкулов, передает «Sputnik Армения» Ранее в сети появилась информация, что страна может покинуть союз на фоне пограничного военного конфликта с Таджикистаном.

Мы не рассматриваем возможность выхода из ОДКБ, — сказал Иманкулов.

Председатели госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана 19 сентября подписали протокол об установлении мира, сообщает ТАСС. Документ направлен на установление мира между двумя странами и стабилизацию ситуации на границе.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня, но на следующий день киргизская погранслужба заявила об обстрелах со стороны Таджикистана. Под огнем оказались позиции киргизских военных в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области, а также позиции внутренних войск МВД республики в местности Торт-Кочо.