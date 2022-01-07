СМИ Казахстана сообщили о задержании иностранных граждан«Хабар 24»: в Казахстане задержали более 4,4 тысячи человек, включая иностранцев
В Казахстане в ходе проведения спецоперации задержаны более 4,4 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».
По данным телеканала,
Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.
Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана обнаружили у задержанных участников беспорядков в Жамбылской области арсеналы оружия.