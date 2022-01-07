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СМИ Казахстана сообщили о задержании иностранных граждан

«Хабар 24»: в Казахстане задержали более 4,4 тысячи человек, включая иностранцев
23:13, 08 января 2022
СМИ Казахстана сообщили о задержании иностранных граждан Фото: Василий Крестьянинов/РИА Новости
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В Казахстане в ходе проведения спецоперации задержаны более 4,4 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

По данным телеканала, задержаны по меньшей мере 4404 человека. В их числе есть и иностранные граждане.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана обнаружили у задержанных участников беспорядков в Жамбылской области арсеналы оружия.

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