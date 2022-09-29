В Казахстане создадут «зеленый коридор» для приезжих из России

Фото: Стрингер/ТАСС

Люди в очереди у Центра обслуживания населения

Правительство Казахстана планирует организовать «зеленый коридор» на границе с Россией для граждан страны и машин с продовольствием, сообщает Nur܂kz со ссылкой на министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. Отмечается, что из-за очередей на границе в республику в установленные сроки не могут заехать казахстанские авто с продовольствием.

Я думаю, что это надо делать сегодня, максимум завтра. Сейчас мы будем разговаривать с пограничной службой, — сказал Жумангарин.

На границе Оренбургской области с Казахстаном люди строят хижины, жгут костры и готовят еду в казанах. Судя по кадрам, снятым очевидцами, вынужденные сутками ожидать очереди на пропускном пункте помогают и поддерживают друг друга. Ранее исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД страны Аслан Аталыков сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в Казахстан въехали 98 тысяч россиян. По его словам, еще 64 тысячи россиян с 21 сентября покинули республику.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян.