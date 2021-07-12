Названо число уничтоженных вооружённых преступников в Казахстане

В Казахстане силовики ликвидировали 26 вооружённых преступников. Ещё 18 ранены. Задержаны свыше трёх тысяч нарушителей порядка, сообщает МВД республики. В Нур-Султане, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Чимкенте обстановка стабильная. В Алма-Ате ситуация остаётся сложной.

В ведомстве отметили , что в ходе столкновений погибли 18 сотрудников силовых структур. Ещё 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.

В Алма-Ате продолжается зачистка от террористов: освобождены акимат, резиденция президента, площадь Республики, взяты под контроль все здания государственных органов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане бизнесмены призвали создать добровольные народные дружины для защиты малого и среднего бизнеса от действий мародёров. По предварительным данным, в результате протестов в республике предприниматели понесли убытки на сумму 45 млрд тенге (7,6 млрд рублей).

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.