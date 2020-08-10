В ходе протестов в Белоруссии задержали около трёх тысяч человек

МВД Белоруссии сообщило о задержании порядка трёх тысяч человек во время акций протеста.
Протесты начались 9 августа в 33 населённых пунктах после закрытия избирательных участков. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков. Участникам и организаторам протеста грозит до 8 и 15 лет.
В Минске было задержано около тысячи нарушителей порядка. Во время задержаний правоохранители боевое оружие не применяли,
Ранее в ведомстве опровергли информацию о погибшем молодом человеке.
Как писал NEWS.ru, милицейский автозак наехал на одного из участников акций протеста, проходящих в столице Белоруссии. По словам очевидцев происшествия, после того как к пострадавшему на помощь кинулись люди, в их сторону силовики стали бросать светошумовые гранаты. Молодой человек получил серьёзные травмы, его увезли медики.
По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко на выборах набирает 80,23% голосов.
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